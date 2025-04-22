Eski manken Demet Şener'in yeni imajına beğeni yağdı

Haber Merkezi

1995 yılında Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen manken Demet Şener, milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmişti.

13 YILLIK EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ

İrem ve Ömer isimlerini verdikleri iki çocuk sahibi olan ikili, 13 yıllık evliliğin ardından 2018'de boşanmıştı.

Şener, aradığı aşkı iş insanı Tolga Arman da buldu. 4 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan çiftin aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Son zamanlarda özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Demet Şener, bu kez imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

"YENİ SAÇLARIMLA"

Saçlarına kâkül kestiren Şener, yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim paylaşımına: 'Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı?' notunu düştü. Şener'in yeni tarzı çok beğenildi.