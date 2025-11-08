Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas kaçamağı

- Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile Fas'a romantik bir tatil yaptı.
- Bilgiç, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve büyük beğeni topladı.
- Fotoğraflara 'E - F' notu ve kırmızı kalp emojisi ekledi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, Fas'a gitti.
Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.
KALPLİ KARŞILIK
Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekledi.
Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.