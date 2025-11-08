Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas kaçamağı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, Fas'a gitti.

Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

KALPLİ KARŞILIK

Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekledi.

Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.