Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan Fas kaçamağı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile çıktığı Fas tatilinden paylaştığı romantik karelerle hayranlarının beğenisini kazandı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 09:57
  • Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile Fas'a romantik bir tatil yaptı.
  • Bilgiç, tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve büyük beğeni topladı.
  • Fotoğraflara 'E - F' notu ve kırmızı kalp emojisi ekledi.

Bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, Fas'a gitti. 

Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri, sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

KALPLİ KARŞILIK

Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekledi. 

Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi. 

