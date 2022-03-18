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    Esra Dermancıoğlu yatakta çıplak pozunu paylaştı

    53 yaşındaki oyuncu Esra Dermancıoğlu, yataktan paylaştığı çıplak pozla sosyal medyada gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 09:10
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    Esra Dermancıoğlu yatakta çıplak pozunu paylaştı

    Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki yenge karakteriyle ünlenen başarılı oyuncu  Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuşuluyor.

    YATAKTAN POZ GELDİ

    53 yaşında olan Dermancıoğlu, yatak üzerinde çıplak şekilde bir poz verdi.  Vücudunu ince bir yatak örtüsüyle kapatan Dermancıoğlu'na yorum yağdı.

    Dermancıoğlu, paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Gözümü kapayıp açana kadar 53 yaşında olmuşum… Çok eski dostum @bigeyalin yeteneklim benim. Ya bir de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil :)"

    Esra Dermancıoğlu yatakta çıplak pozunu paylaştı #1

    Esra Dermancıoğlu yatakta çıplak pozunu paylaştı #2


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