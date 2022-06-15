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    Esra Sönmezer belediye otobüsüne bindi

    Eski Türkiye güzeli Esra Sönmezer belediye otobüsünden paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 14:06
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    Esra Sönmezer belediye otobüsüne bindi

    Geçtiğimiz aylarda 10 yaşındaki İran kedisi 'Bebek'i kaybetmenin acısıyla sarsılan 37 yaşındaki oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, toplu taşıma kullanmaya başladı.

    "Gidiyoruz"

    Sönmezer, önceki gün halk otobüsüne binip, çektiği fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, gönderisine, "Gidiyoruz, çok zevkli. Şimdiye kadar ya kendi aracımı ya da set aracını kullandığım için halk otobüsüne gerek duymadım.

    "Taksi bir dünya para istiyor"

    Otobüsü taksiden daha çok seviyorum. Çünkü taksiye bir dünya para veriyorsunuz, hem hızlı kullanıyorlar hem de sizi dinlemiyorlar. Trafik saatlerinde bazı taksiler sizi almıyor. Kısa mesafe ise zaten direkt indiriyorlar." notunu düştü.

    Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından ti'ye alındı.

    Esra Sönmezer belediye otobüsüne bindi #1

    Esra Sönmezer belediye otobüsüne bindi #2


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