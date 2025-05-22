Fahriye Evcen küçük oğlu Kerem'i paylaştı: 'Parlayan yıldızım'

Haber Merkezi

"Çalıkuşu" dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti gündemden düşmüyor. Karan ile Kerem adında iki de oğlu olan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

"PARLAYAN YILDIZIM"

Son olarak küçük oğluyla poz veren Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında oğlu Kerem ile karelerini "Parlayan yıldızım" notuyla paylaştı.

Karizmatik oyuncu Burak Özçivit de geçtiğimiz günlerde eşi Fahriye Evcen ile bu karesini 25 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Beğeni yağan paylaşım kısa süre gündem olmuştu.