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    Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu

    Fahriye Evcen'in, rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde 'uluma' sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede çok sayıda paylaşılan videoyla ilgili çeşitli geyikler yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 14:43
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    Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu

    TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için uludu.

    Evcen'in 'uluduğu' sahne kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

    FAHRİYE EVCEN ULUDU, GEYİKLER PEŞ PEŞE GELDİ

    Çeşitli geyiklere konu olan sahne, dizinin önüne geçti.

    Hakkında çok sayıda paylaşım yapılan sahneyle ilgili yapılan yorumlar okuyanlara kahkaha attırdı.

    "SEVDİĞİM BEY, ÜLKÜCÜYÜM DEMİŞTİR"

    Bahsi geçen sahne için ’Sevdiğim Bey, Ülkücüyüm demiştir’, ‘Ocak dışısın böyle uluma mı olur?’, ‘Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer’ gibi yorumlar yapıldı.

    İşte Evcen'in çok konuşulanlar arasına giren uluduğu o sahne...

    Fahriye Evcen'in 'uluma sahnesi'

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    Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu #1

    Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu #2

    Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu #3

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