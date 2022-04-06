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    Fedon, ameliyat oldu

    Türkiye'nin en sevilen müzisyenlerinden biri olan Fedon Kalyoncu'dan kötü haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:13
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    Fedon, ameliyat oldu

    75 yaşındaki ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu, yaşadığı damar sorunu nedeniyle hastanede ameliyat oldu.

    Ünlü sanatçının ameliyat olduğunu Onur Akay, sosyal medya hesabından duyurdu.

    "BAŞARILI GEÇTİ"

    Akay, "75 yaşındaki sevilen sanatçımız Fedon Kalyoncu, bugün ayak damarlarındaki bir problem yüzünden ameliyat oldu ve damarlarına stend takıldı. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonun başarılı geçtiğini öğrendim.

    2011 yılında anjiyo olan ve kalp damarlarından üçünün tıkalı olduğu anlaşılan Fedon, dört saat süren bir kalp ameliyatı geçirmişti. 2019 yılında ise böbreğinde bir tümör ortaya çıkmış ve başarılı bir ameliyatla alınmıştı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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