Fenomen Şeyma Subaşı bikini giyip kas şov yaptı! Görenler yorum yazdı

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Yurt dışında yaşayan arada Türkiye'ye gelen Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla takip ediliyor.

Subaşı'nın uzun zamandır manken Marlon Teixeira ile aşk yaşıyor. Sosyal medyanın aktif ismi, hem sevgilisiyle romantik karelerini yayınlıyor hem de günlük yaşantısından kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Yıllardır beslenmesine dikkat eden ve sporu günlük yaşantısına dahil eden Subaşı, düzgün fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.

BİKİNİLİ ŞEYMA

Subaşı, 2.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü isim güneş ve deniz emojisiyle paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Karın kaslarıyla görenleri kendine hayran bırakan Subaşı'nın paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.