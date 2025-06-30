Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol evlendi! Gelin ile kaynana karşılıklı ağladı

Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisinde hayat verdiği 'Sedat Koroğlu' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dün sevgilisi spiker Merve Dinçkol ile hayatını birleştirdi.
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Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde gözyaşlarını tutamazken güzel spiker gelin de 'evet' demeden hemen önce ağladı.
Nikah memuru, Merve Dinçkol'a 2018'de kaybettiği babasının adını sorunca duygusal anlar yaşandı. Baba adını söyleyen gelin ağlayınca Feyyaz Şerifoğlu, eşini omzundan öperek sakinleştirdi.
ÜNLÜ AKINI VARDI
Düğünde daha sonra horonlar tepildi, göbekler atıldı. Ünlü isimlerin de katıldığı düğün, eğlenceli anlarıyla sosyal medyada konuşuldu.