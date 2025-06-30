Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol evlendi! Gelin ile kaynana karşılıklı ağladı 4 yıllık beraberliğin sonunda evlenen Feyyaz Şerifoğlu ve spiker Merve Dinçkol'un düğünündeki ayrıntılar bitmek bilmiyor. Nikahın kıyıldığı anlarda gelin ile kaynana gözyaşlarına engel olamadı.