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    Filtresiz Ajda Pekkan

    Süperstar Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:54
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    Filtresiz Ajda Pekkan

    76 yaşındaki usta sanatçı Ajda Pekkan, Çeşme Amfitiyatro'da konser verdi.

    Sahneye çıkarak Çeşme halkına seslenen Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ajda Pekkan'la sahnede hatıra fotoğrafı çekip, sosyal medya hesabından yayınladı.

    Filtresiz hali şaşırttı

    Paylaşımı gören herkes Pekkan'ın yüzüne odaklandı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda fotoğraflarına filtre uygulayan ve konserde de özel fotoğrafçısı olan 76 yaşındaki şarkıcının son hali ise hayranlarını şaşırttı.

    Görünümüne özen gösteren Süperstar birçok kez estetik operasyon geçirmişti.

    Filtresiz Ajda Pekkan #1

    Filtresiz Ajda Pekkan #2


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