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    Fulya Zenginer, oğlunu paylaştı

    Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan'ı kucağına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 10:36
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    Fulya Zenginer, oğlunu paylaştı

    2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, 3 gün önce oğlunu dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu, Milan bebek ile birlikte doğum yaptığı hastaneden taburcu oldu.

    "Milan evde"

    Fulya Zenginer, bu fotoğrafını, "Milan evde..." notuyla Instagram hesabından yayınladı.

    Ardından oğluyla birlikte hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan Fulya Zenginer, bu gönderisine, "Milan ve ben... 23.05.22..." ifadelerini not düştü.

    Fulya Zenginer, oğlunu paylaştı #1

    Fulya Zenginer, oğlunu paylaştı #2

    Fulya Zenginer, oğlunu paylaştı #3


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