Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü! Annesi son halini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönem kendisi Uğur Pektaş ile evli olan ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olan oyuncu Gamze Özçelik, boşandıktan sonra tekrar evlenmiş, hayatını Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile birleştirmişti.

Kendini hayır işlerine adayan Özçelik, şimdi de oğlu Murathan ile gündeme geldi.

"CANIMSIN SEN"

Ünlü ismin gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Murathan, 16 yaşına girdi. Gamze Özçelik, oğlunun arkadan çekilen bir fotoğrafını Sezen Aksu'nun “Canımsın Sen” adlı şarkısı eşliğinde paylaştı ve şu notu düştü:

"TARİFSİZ SEVİYOR ANNEN"

"Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yarattıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum annen."

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğulları Murathan'ın son halini görenler yorum yazmadan geçemedi.