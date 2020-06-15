Geçinemediğini söyleyen Demet Akalın'ın lüks hayatı

Koronavirüs salgını nedeniyle geçinemediğini söyleyen Demet Akalın, Boğaz kıyısında lüks bir mekan açtı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'nin tamamına yayılmasının ardından birçok önlem alındı. Bu kapsamda bazı iş yerleri kapatıldı, eğlence ve turizm sektörü durma noktasına geldi.

Bu dönemde, duruma isyan eden isimlerden biri Demet Akalın oldu.

Akalın, o günlerde yaptığı açıklamada eğlence sektörünün tamamen durmasından ekonomik olarak etkilendiğini durumunu idare edemediğini söyledi.

Oldukça lüks bir yaşam tarzına sahip olan Demet Akalın'ın yaptığı bu açıklama o günlerde tepkileri de beraberinde getirdi.

LÜKS ARAÇLARLA NİŞANTAŞI'NDA ALIŞVERİŞ

Normalleşme döneminin başlamasıyla Demet Akalın da dışarı çıkmaya başladı.

Eşi Okan Kurt ile Nişantaşı'na giden Demet Akalın, lüks bir cip kullandı.

Okan Kurt da lüks aracını Akalın'ın aracının arkasına çekti.

Demet Akalın'ın aracının piyasa değeri 3,5 milyon lira. Okan Kurt'un kullandığı aracın piyasa değeri ise 2,5 milyon lira.

BOĞAZ'DA MEKAN AÇTI

Koronavirüs nedeniyle geçinemediğini söyleyen Demet Akalın bir çelişkiye daha imza atarak Anadolu Hisarı'nda lüks bir mekan açtı.

Boğaz'a sıfır olan mekan baştan sona tüm detaylar düşünülerek en lüks malzemelerle döşendi.

Demet Akalın, kızı Hira'nın adını verdiği mekanda arkadaşlarını ağırladı. Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.