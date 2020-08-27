Gigi Hadid, hamilelik pozlarını paylaştı

Zayn Malik ile yeniden barışan ve sevgilisinden bebek bekleyen Gigi Hadid, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanırken, hamilelik pozlarını İnstagram hesabından paylaştı.

Uzun süre birlikte olduğu ve ayrılık yaşadığı Zayn Malik ile yeniden barışan ve sevgilisinden bebek bekleyen ünlü model Gigi Hadid İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

Zayn Malik ile ilk bebeklerini heyecanla bekleyen ünlü model Gigi Hadid büyüyen karnını paylaştığı fotoğraflarla gözler önüne serdi.

8,5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gigi Hadid geride bıraktığımız ayın 26'sında çekilen pozlarını, çekimde görev alan arkadaşlarına yönelik teşekkür mesajıyla birlikte takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadid'in bu pozlarına takipçilerinden mesaj ve beğeni yağdı. Ünlü model Gigi Hadid'in kız bebek beklediği ve 8.5 aylık hamile olduğu öğrenildi.







