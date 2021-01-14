Gigi Hadid'in annesi güzelliğiyle dikkat çekiyor

Gigi Hadid'in 60 yaşına merdiven dayayan annesi Yolanda Hadid, yıllara meydan okuyor.

Anne-kız Yolanda ve Gigi Hadid, önceki gün New York'ta görüntülendi. Maskelerini takıp kahve almaya çıkan Yolanda ve Gigi Hadid spor tarzlarıyla dikkat çekti.

NAZAR BONCUKLARI HER YERDE

Bir kahve dükkanına giren Yolanda Hadid ve Gigi Hadid, orada alışveriş yaptıktan sonra sohbet ederek yürüyüşlerini sürdürdü. Bu arada Gigi Hadid'in telefonunu süsleyen rengarenk boncuklar arasında yer alan nazar boncuğu da dikkat çekti.

MODELDİ

Mohamed Hadid ile 1994 yılında yaptığı ilk evliliğinden Gigi, Bella ve Anwar adında üç çocuk annesi olan Yolanda Hadid de bir dönemin kendinden söz ettiren modellerinden biri.

3 ÇOCUĞU DA MODEL

Hadid'in çocukları Gigi, Bella ve Anwar da tıpkı onun gibi moda dünyasında kariyer yapmaya karar verdi. Her üçü de ünlü markaların tanıtım yüzü olarak görev yapıyor.

ANNEANNE OLDU

Kızı Gigi'nin Zayn Malik ile ilişkisini destekleyen Hadid, bir süre önce bir kız torun sahibi oldu. Hadid ve Malik'in bebeklerinin ilk dönemdeki bakımına da yardımcı oldu.