Gökhan Türkmen'den oje itirafı: Hoşuma gidiyor

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, son dönemde sadece şarkılarıyla değil, tarzıyla da dikkat çekiyor. Şarkıcı, son olarak konuk olduğu programda yaptığı oje itirafıyla adından söz ettirdi.

RUH HALİ

Türkmen, dış görünüşünde yaptığı bu dokunuşun bir başkası için değil, tamamen kendi ruh halini yansıtmak için olduğunu vurguladı.

"BU TERCİHİMLE BARIŞIĞIM"

Oje sürmesinin sanatsal bir dışavurum olduğunu belirten Türkmen, “Oje kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Bu bir tercih ve ben bu tercihimle barışığım." dedi. Modern erkeğin bakım ve moda konusundaki sınırlarını zorlayan ünlü popçu, 'Süslü bir adamım' sözleriyle dikkat çekti.

Türkmen, ojenin kendisi için bir tabu değil, aksine bir aksesuar olduğunu belirtti.