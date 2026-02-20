Yunan askerler Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmak istemiyor

Yunanistan ordusunun farklı birliklerinde görev yapan subay, onbaşı ve erlerden oluşan askerler, kaleme aldıkları mektupları paylaştı.

Askerler, Yunanistan'ın Uluslararası İstikrar Gücü kapsamında Gazze Şeridi'ne asker göndermesine karşı çıktıklarını belirtti.

Görevlerinin ülkenin sınırlarını korumak olduğunu hatırlatan askerler, Yunan askerlerinin ülke sınırları dışında askeri operasyonlara katılmaması gerektiğini vurguladı.

Askerler, Yunan askeri personelinin Gazze'ye gönderilmesinin ülkeyi Filistin halkına karşı işlenen suçlara ortak konuma getirebileceğini kaydetti.

NATO VE AB'DEN AYRILMA İSTEĞİ

Ülkenin uluslararası askeri misyonlara dahil edilmesinin askerlerin güvenliği açısından risk oluşturabileceği ifade edilen mektuplarda Yunanistan'ın bölgesel çatışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiği görüşü dile getirildi.

Bazı askerler de ülkedeki ABD ve NATO üslerinin kapatılmasını ve Yunanistan'ın NATO ile Avrupa Birliği'nin askeri planlarından ayrılmasını istedi.