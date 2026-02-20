Uzayda domates yetiştirilir mi? Çin’den dikkat çeken hasat görüntüleri

Uzayda domates yetiştirmek mümkün mü? Çin’in uzay istasyonu Tiangong’da görev yapan astronotlar, mikro yerçekimi ortamında yetiştirilen domateslerin hasadını gerçekleştirdi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

CGTN haberine göre, Çinli astronotlar, istasyon içinde kurulan özel bir yetiştirme sistemi sayesinde toprak kullanmadan domates üretmeyi başardı. “Aeroponik” adı verilen bu yöntemde bitki kökleri havada tutuluyor ve su, ince bir sis şeklinde köklere püskürtülerek besleme sağlanıyor. Böylece hem su tasarrufu sağlanıyor hem de kontrollü bir büyüme ortamı oluşturuluyor.

Yerçekimsiz ortamda tarım nasıl mümkün oldu?

Uzay ortamında bitki yetiştirmek, Dünya’daki tarımdan çok daha karmaşık. Yerçekimi olmadığı için suyun ve besinlerin köklere ulaştırılması özel sistemler gerektiriyor. Tiangong’daki sistemde LED ışıklar, bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık spektrumunu sağlıyor. Sıcaklık ve nem ise tamamen kontrol altında tutuluyor.

Astronotlar, yetiştirilen domateslerin hem sağlıklı büyüdüğünü hem de taze koku yaydığını belirtiyor. Hasat edilen ürünler analiz edilerek büyüme süreci kayıt altına alınıyor.

Mars ve Ay görevleri için kritik adım

Uzayda sebze yetiştirme çalışmaları, yalnızca bilimsel bir deney değil. Uzun süreli Ay ve Mars görevlerinde astronotların kendi gıdalarını üretmesi hayati önem taşıyor. Taze sebzeler hem beslenme açısından hem de psikolojik olarak mürettebatın sağlığı için kritik görülüyor.

Ayrıca bitkiler karbondioksiti emerek oksijen üretmeye yardımcı oluyor. Bu da kapalı yaşam alanlarında doğal bir destek sistemi oluşturuyor.

Geleceğin uzay bahçeleri

Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu’nda da çeşitli sebzeler yetiştirilmişti. Ancak domates gibi daha kompleks bitkilerin başarılı şekilde hasat edilmesi, uzay tarımı açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Uzayda domates yetiştirmenin mümkün olduğunun gösterilmesi, gelecekte kurulabilecek “uzay seraları” için umut verici bir gelişme olarak yorumlanıyor.