Taze gelin Yasemin Kay Allen'den yeni paylaşım! Eşiyle pozlar verdi

Hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle beğeni toplayan isimlerden Yasemin Kay Allen, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sürpriz evliliğiyle gündeme gelen Allen, eşiyle yeni karesini yayınladı.

AYRILMIŞLARDI

36 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Çift bir süre sonra ilişkilerini sonlandırmış ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları silmişti.

GİZLİCE EVLENDİLER

Yeniden barışan çiftten gelen sürpriz bir haber sevenlerini şaşırttı. Allen, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sessiz sedasız bir şekilde evlendi. Mutlu haber sonrası ikiliye tebrik mesajı yağdı.

"ISIRMALIK"

Yasemin Kay Allen ve eşi Erdal Kaya, düğünden sonra mutluluk pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Eşiyle samimi pozlarını yayınlayan Yasemin Kay Allen, "Isırmalık" notunu yazdı. Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya'nın eğlenceli pozları, kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.