Kübra Güran Yiğitbaşı, ilk başörtülü bakan yardımcısı oldu

Kabine'de beklenen değişiklik, 11 Şubat'ta gerçekleşmişti.

İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na ise Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek atandı.

O günden bu yana yeni bakanların A takımı merak konusu olmuştu.

Bu kapsamda beklenen atama kararları geldi ve bakan yardımcıları belli oldu.

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAKAN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız getirildi.

Kararla; İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI BAKAN YARDIMCISI OLDU

Atamalar arasında en dikkat çeken isim ise yeni İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı oldu.

Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak atandığında Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçmişti.

YİNE TARİHE GEÇTİ

Türkiye'nin karanlık tarihinde, özellikle 28 Şubat döneminde askeri vesayetin başörtüsüne bakış açısı hala zihinlerde tazeyken Yiğitbaşı'na, Afyonkarahisar'da düzenlenen resmi karşılamada askeri protokolün selam durduğu ana ilişkin görüntüler dikkat çekmişti.

Yiğitbaşı, başarılı Afyonkarahisar döneminin ardından ilk başörtülü bakan yardımcısı olarak da tarihe geçmiş oldu.