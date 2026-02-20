Grey's Anatomy'nin yıldızıydı! Eric Dane hayatını kaybetti

2005 yılında Grey’s Anatomy’de Dr. Mark “McSteamy” Sloan karakteriyle tanınarak uluslararası şöhrete ulaşan Eric Dane, geçtiğimiz yıl kendisine ALS teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

Dane, hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak için çalışmalar yürüttü ve bu alanda duyarlılığıyla da takdir topladı.

MENAJERİ AÇIKLADI

Ünlü oyuncu Eric Dane, menajerinin açıklamasına göre hayatını kaybetti.

53 yaşındaki oyuncunun ölümü ile ilgili yapılan açıklamada; 'Büyük bir üzüntüyle Eric Dane'in, ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe öğleden sonra vefat ettiğini bildiriyoruz. Son günlerini sevgili dostları, sadık eşi ve dünyasının merkezi olan iki güzel kızı Billie ve Georgia ile çevrili olarak geçirdi.' ifadeleri kullanıldı.

ALS

ALS, merkezî sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronların) kaybından ileri gelir. Bu hücrelerin kaybı, kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açar. Ayrıca erken ya da geç hareketin birinci nöronu da hastalanır. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz.