ABD Başkanı Trump, Gazze Barış Kurulu toplantısında uyuyakaldı

Washington’da gerçekleşen Gazze Barış Kurulu toplantısında ABD Başkanı Trump, konuşma sırasında uyuyakaldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Türkiye'nin de kurucu üyeler arasında olduğu Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'da gerçekleşti.
HAKAN FİDAN DA KATILDI
Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı toplantıda, Barış Kurulu'nun arabulucuları olarak Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür edildi.
Zirveye ev sahipliği yapan United States Institute of Peace’te (Barış Enstitüsü) yapılan oturum, Orta Doğu'daki dengeler ve Gazze'nin yeniden inşa sürecini gündeme taşıdı.
TOPLANTI İLGİNÇ ANLARA SAHNE OLDU
Trump, Orta Doğu barışı, bölgesel güvenlik ve Gazze’deki insani durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda farklı liderler de söz aldı.
Konuşmalar uzadıkça dinleyici koltuğundaki ABD Başkanı, şekilden şekle girdi.
KONUŞMA SIRASINDA GÖZLERİ KAPANDI
Toplantı sırasında bir liderin konuşması devam ederken Trump'ın gözlerinin kapandığı ve uyukladığı görüldü.
Alkış seslerinin ardından yeniden gözlerini açtığı anlar, sosyal medyaya damgasını vurdu.