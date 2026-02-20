Alişan Ramazan'ın ilk günü umreye gitti: Şükürler olsun

Sosyal medya yayınladıklarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Alişan, ailesiyle sık sık paylaşımlar yapıyor.

Alişan, bu defa Ramazan'ın ilk gününde gittiği umreden paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ünlü şarkıcı paylaşımının altına ise, "Yine nasip oldu şükürler olsun. Teşekkür ederim.. Allah herkese özellikle Ramazan'da umre yapmayı nasip etsin.." notunu ekledi.