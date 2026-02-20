Halk TV'de Mehmet Tezkan, Ramazan pidesinin 350 TL olduğunu iddia etti

Ramazan ayı geldi, ilk iftarlar yapıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber de Halk TV ekranlarında iftar sofrası hesabı yapıldı.

ABARTILI RAKAMLAR SÖYLENDİ

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, canlı yayında iftar sofrası hesabı yaptı.

Tezkan'ın iftar sofrası hesabı abartılı rakamlarla güncellikten de bir hayli uzaktı...

"350 LİRA RAMAZAN PİDESİ"

Tezkan'ın, 25 lira olan Ramazan pidesinin 350 lira olduğunu, bir dilim pastırmanın ise 100 lira olduğunu iddia etmesi, izleyicilerden tepki topladı.

Tezkan, Ramazan için yaptığı sofra hesabından pidenin fiyatına ilişkin şöyle dedi;

"TAM BİLMİYORUM AMA 350 GALİBA"

"Pide alacaksınız. 350 lira galiba pide. Tam bilmiyorum ama büyük pide 350 lira. Yani ben öyle biliyorum."

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR

Açıklanan tarifeye göre Ramazan ayında fırınlarda satışa sunulacak pide fiyatları şu şekilde olacak:

250 gram sade pide: 25 TL

300 gram sade pide: 30 TL

300 gram susamlı pide: 35 TL

300 gram yumurtalı ve susamlı pide: 40 TL

500 gram sade pide: 50 TL

500 gram yumurtalı ve susamlı pide: 60 TL