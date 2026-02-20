Mehmet Ali Erbil’in eşi Gülseren Ceylan'ın Ramazan paylaşımı! Başörtüsü taktı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda hayatını Gülseren Ceylan'la birleştirmişti. 46 yaş küçük gelin ve bu evlilik, magazin gündeminde epeyce yer almıştı. Sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Gülseren Ceylan, yeni paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan, Ramazan'ın gelmesiyle paylaşımlarında değişikliğe gitti.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Ceylan, Ramazan dolayısıyla başörtüsü taktı. Ünlü isim, paylaşımlarının altına, "Çok şükür, böyle görmek de varmış kendimi." notunu ekledi.

Gülseren Ceylan oruç tutup, teravih namazı kılmaya da gitti. O anları peş peşe yayınlayan ünlü isim, kısa sürede gündem oldu.