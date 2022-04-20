Petrol
108.06
0.76%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
607.961
1.36%
BTXN Coin
30.70
0.82%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi

    Sahne kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirilen Gülşen, Aleyna Tilki’nin tartışma yaratan klibini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 08:29
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 08:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi

    Aleyna Tilki, geçen günlerde üzerinde 2 yıldır çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

    Ancak Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının klibi tartışma yarattı. Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline geldi.

    Gülşen'den tam destek

    Sahnede tercih ettiği kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen de Aleyna Tilki'nin yeni parçasına kayıtsız kalmadı.

    "Daha ne desin bu kız"

    Gülşen, Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıdı ve "Daha ne desin bu kız?" ifadelerini kullandı.

    Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi #1

    Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi #2

    Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi #3

    Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi #4


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi
    Magazin

    Fenomen Melikhan Sağlam cinsiyet değiştirdi

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı
    Yaşam

    Nevşehir'de çukura düşen köpeği kurtarmak isteyen 3 kişi mahsur kaldı

    Görüş Bildir