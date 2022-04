Gülşen, Aleyna Tilki’ye destek verdi

Sahne kıyafetleri yüzünden sürekli eleştirilen Gülşen, Aleyna Tilki’nin tartışma yaratan klibini paylaştı.

Aleyna Tilki, geçen günlerde üzerinde 2 yıldır çalıştığı 'Take It Or Leave It' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Ancak Aleyna Tilki'nin yeni şarkısının klibi tartışma yarattı. Tilki'nin iç çamaşırıyla yatak odasında dans ettiği ve motorun üzerinde eteğini çıkardığı sahnelerin yer aldığı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Gülşen'den tam destek

Sahnede tercih ettiği kıyafetler ve son yayınladığı Lolipop klibiyle çok konuşulan Gülşen de Aleyna Tilki'nin yeni parçasına kayıtsız kalmadı.

"Daha ne desin bu kız"

Gülşen, Tilki'nin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabına taşıdı ve "Daha ne desin bu kız?" ifadelerini kullandı.