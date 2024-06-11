Gülşen atletini yukarıyı sıyırıp ayna karşısında poz verdi! Her yaptığı her söylediği olay olan ünlü isimlerden şarkıcı Gülşen'in ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı.

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Başarılı müzik kariyerinin yanında sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle de magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen ne yapsa olay olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Gülşen yine dikkat çekti.

30 dakika 2 milyon TL

Son olarak Edis'in yerine Çeşme'de bir mekan ile anlaşarak 30 dakika için 2 milyon TL isteyen Gülşen konser öncesi ayna karşısına geçti.

Sütyensiz haliyle dikkat çeken ve atletini göğsüne kadar sıyırarak poz veren Gülşen şaşırttı.

Ünlü şarkıcının pozuna yorum yağdı.