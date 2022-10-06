Gülşen, imza vermek için Levent Polis Merkezi'ne geldi

Gülşen, imza vermek için Levent Polis Merkezi'ne geldi

İmam hatiplilere yönelik sözlerinden sonra tutuklanarak adli kontrol şartıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen, sabah saatlerinde karakola gelerek imza verdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in, nisan ayında çıktığı bir konserde imam hatiplilere yönelik kullandığı sözler büyük tepkiye neden olmuştu.

Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan Gülşen daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Levent Polis Merkezi'ne imza verdi

DHA'nın haberine göre yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı Gülşen, sabah saat 08.30’da Levent Polis Merkezi'ne geldi.

Gülşen, karakoldaki elektronik bölmeye parmak bastıktan sonra polis merkezinden ayrıldı.

Gülşen, imza vermek için Levent Polis Merkezi'ne geldi VİDEO























