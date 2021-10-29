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    Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti

    Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti

    Gülşen'in konserinde Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray'a küfretmeye başlayınca ünlü şarkıcı utancından gözlerini kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2021 - 23:06
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 23:08
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    Sahnede giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, konserinde 'Şinanay' şarkısını söylediği sırada seyircilerin reaksiyonu karşısında şok yaşadı.

    Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti VİDEO

    SEYİRCİLER GALATASARAY'A KÜFRETTİ

    Beşiktaşlı seyirciler, 'Şinanay' şarkısına uyarlanan tezahuratla Galatasaray'a yönelik küfür içeren sözlerle eşlik etti.

    GÜLŞEN ŞOKA GİRDİ

    Taraftarların küfürlü sözlerini duyan Gülşen, şaşkınlık karşısında yüzünü elleriyle kapattı.

    Gülşen in konserinde seyirciler Galatasaray a küfretti #1

    Gülşen in konserinde seyirciler Galatasaray a küfretti #2

    Gülşen in konserinde seyirciler Galatasaray a küfretti #3

    Gülşen in konserinde seyirciler Galatasaray a küfretti #4

    Gülşen in konserinde seyirciler Galatasaray a küfretti #5

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