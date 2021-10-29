- Haberler
- Magazin Haberleri
- Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti
Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti
Gülşen'in konserinde Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray'a küfretmeye başlayınca ünlü şarkıcı utancından gözlerini kapattı.
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 23:06
- Güncelleme : 29.10.2021 - 23:08
Sahnede giydiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülşen, konserinde 'Şinanay' şarkısını söylediği sırada seyircilerin reaksiyonu karşısında şok yaşadı.
Gülşen'in konserinde seyirciler Galatasaray'a küfretti VİDEO
SEYİRCİLER GALATASARAY'A KÜFRETTİ
Beşiktaşlı seyirciler, 'Şinanay' şarkısına uyarlanan tezahuratla Galatasaray'a yönelik küfür içeren sözlerle eşlik etti.
GÜLŞEN ŞOKA GİRDİ
Taraftarların küfürlü sözlerini duyan Gülşen, şaşkınlık karşısında yüzünü elleriyle kapattı.