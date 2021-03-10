Azeri kızı Günel Zeynalova, estetikle değiştiğini ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen ve 90'lı yıllarda şöhretinin zirvesine çıkan Azeri kızı Günel Zeynalova, yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Değişimiyle adından söz ettiren Zeynalova, estetikle bambaşka biri olduğunu ve Michael Jackson'a benzediğini yazan takipçilerini engellediğini dile getirdi.

"ELLERİME ACIYORUM"

Instagram hesabından bir video yayınlayan 35 yaşındaki Azeri kızı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir video paylaştım. Videonun altına başladılar yine saçma sapan yorumlar yazmaya. 'Aman değişmiş', 'Michael Jackson'a benzemiş', 'Niye bu kadar estetik yaptırdın?' Saçma sapan şeyler... Ben onların hepsini engelledim. Kendinizi yorup, yazmayın çünkü ben kendi ellerime acıyorum."

Günel Zeynalova, ilk klibinde kalın kaşları ve sevimliliğiyle dikkat çekmişti.

Günel Zeynalova, Michael Jackson'a benzetilmesine sinirlendi VİDEO