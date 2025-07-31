Gupse Özay ve Barış Arduç'tan yeni kare! Aile fotoğrafları çok beğenildi

'Deliha' filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Mutlu bir evliliği olan çiftin kızı Jan Asya 2022 yılında dünyaya geldi.
Yaz aylarını Çeşme’deki evlerinde geçiren Gupse Özay ve Barış Arduç'tan yeni kare geldi.
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Geçtiğimiz günlerde bir plajda eşiyle görüntülenen Barış Arduç, sosyal medyadan yeni bir kare yükledi.
Sık sık Gupse Özay'la boşanacağı yönünde haberlerle gündem olan Barış Arduç, eşini paylaştı. Gupse Özey'lı karelerini Instgaram'dan yayınlayan yakışıklı oyuncunun gönderisine yorum yağdı.