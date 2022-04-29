Hacı Sabancı, düğüne hazırlanıyor

Mide ameliyatıyla 50 kilo veren Hacı Sabancı düğünü için sporu bırakmıyor.

128 kiloyken mide küçülttürme ameliyatı olup 50 kilo veren Hacı Sabancı, form tutmaya devam ediyor.

2021'in ekim ayında nikah masasına oturan Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı 25 Haziran'da Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek düğünleri için spora aksatmıyor.

Sporu arttırdı

Kendini özel antrenörüne emanet eden Sabancı, geçtiğimiz gün 200 tane şınav, 500 mekik çekti. Yetinmeyip üzerine 30 dakika da plank yaptı.

Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı sessiz sedasız bir şekilde Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti. 28 yaşındaki Nazlı Kayı ise eşi Hacı Sabancı ile nikah sırasında çekilen fotoğraflarını "With my husband" (Kocamla) sözleriyle paylaşmıştı.