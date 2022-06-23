Hacı Sabancı'dan esprili doğum günü paylaşımı

Hacı Sabancı,"Donat" sözleriyle cin çıkarma seansı yaptığını iddia eden Pelin Hürman'la dalga geçti.

Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yaptığını iddia eden Pelin Hürman isimli kişi, günlerdir gündemden düşmüyor.

"Donat donat donat" sözleri kısa sürede viral olan Hürman'ı Hacı Sabancı da ti'ye aldı. Yeni yaşını eşi Zeynep Nazlı Kayı ile kutlayan Hacı Sabancı, pastasını paylaştı.

Hacı espri yaptı

Donut'lardan oluşan bu pastası dikkat çeken Hacı Sabancı, paylaşıma da bomba bir yorum yaptı.

Hacı Sabancı, paylaşımına Pelin Hürman'ın "Sağdan sola önden arkaya donaat" sözlerine ekledi. Sabancı'nın bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.