Hadid kardeşler, New York Times ilanıyla hedef alındı

İsrail saldırılarının karşısında duran ünlü isimler, gazete ilanıyla hedef haline getirildi.

Aslen Filistinli olan Bella ve Gigi Hadid kardeşler ve şarkıcı Dua Lipa İsrail'in kanlı saldırıları karşısında Filistinlilere verdiği destekten dolayı ABD'de hedef oldu.

Bella Hadid, geçen hafta elinde Filistin bayrağıyla yürüyüşe katılmış, "Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin." mesajını paylaşmıştı.

FİLİSTİN'E DESTEKLERİNDEN DOLAYI HEDEF OLDULAR

Bella ve Gigi Hadid kardeşler ile Dua Lipa, New York Times gazetesine verilen bir ilanla hedef alındı.

Model kardeşler ve İngiliz şarkıcının İsrail'i etnik temizlik yapmakla suçladığı, Yahudi devletini kötülediği belirtildi.

NEW YORK TIMES'TAKİ İLAN

Söz konusu üç ismin fotoğraflarının kullanıldığı ilanda, "Bella, Gigi, Dua... Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları hemen kınayın" ifadesine yer verildi.

"ÇİRKİN KAMPANYA"

25 yaşındaki Dua Lipa, Amerikalı haham Shmuley Boteach'in liderliğini yaptığı "Dünya Değerler Ağı" tarafından verilen ilana tepki göstererek, isminin çirkin kampanyada bariz yanlış beyanlarla kullanıldığını söyledi.

Lipa, yaşananlarla ilgili olarak, "İsrail hükümetine karşı Filistin insan haklarını savunmak için ödediğiniz bedeldir." dedi.

Bella Hadid, Filistin için sokağa indi ViDEO