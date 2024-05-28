Hadise'nin 10. Yıl Marşı söylerken giydiği mayo gündem oldu Konserlerine hız kesmeden devam eden Hadise'nin sahnede mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söylemesi tepki çekti.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hadise, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Hadise, bu defa sahnede 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır konserinde halay çeken ve beğenilen Hadise bu kez, eleştirilerin odağındaki ismi oldu.

Mayoyla 10. Yıl Marşı'na tepki yağdı

İstanbul Beşiktaş'ta sahneye çıkan Hadise, mayoyla 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Elinde Türk bayrağını da dalgalandıran Hadise'nin videosuna tepki geldi.

10. Yıl Marşı'nı söylediği haline sosyal medya kullanıcıları, tepki göstererek "saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Güzel isim, sahnede giydiği cesur kıyafetler ve sahne şovlarıyla sık sık gündeme geliyor.