Hadise'nin nişan yüzüğü göründü

Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı Hadise, dün ailesinden istendi.

İsteme gününden bilgi ve fotoğraf basına sızmasın diye çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan Hadise, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

3 MİLYON TL'LİK YÜZÜĞÜN YANINA YAKIŞMADI

Hadise'nin evlilik teklifi ederken Dinçerler'in taktığı 3 milyon TL değerlik tektaşının yanına alyans taktığı görüldü.

İNCE BİR ALYANSLA GELDİ

Borçları olmasına rağmen Hadise'ye servet değerinde yüzük taktıktan sonra ortakları tarafından eleştirilen Dinçerler'in, bu sefer mütevazı bir yüzük takması şaşırttı. Dinçerler'in ortaklardan çekindiği iddia edildi.

Dün bir defileye katılan Hadise'nin altın rengi eteği de dikkat çekmişti. İstemeden sonra bu renk bir etekle ortaya çıkan Hadise alay konusu olmuştu.