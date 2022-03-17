Petrol
101.32
3.37%
Euro
16.24
0.58%
Dolar
14.69
0.52%
Altın
915.46
1.19%
Borsa
2119
1.45%
Bitcoin
597.987
1.06%
BTXN Coin
39.20
-0.38%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Hadise'nin nişan yüzüğü göründü

    Ünlü şarkıcı Hadise, önceki akşam sevgilisi Mehmet Dinçerler’le aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hadise'nin nişan yüzüğü göründü

    Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı Hadise, dün ailesinden istendi.

    İsteme gününden bilgi ve fotoğraf basına sızmasın diye çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan Hadise, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflar paylaştı.

    3 MİLYON TL'LİK YÜZÜĞÜN YANINA YAKIŞMADI

    Hadise'nin evlilik teklifi ederken Dinçerler'in taktığı 3 milyon TL değerlik tektaşının yanına alyans taktığı görüldü.

    İNCE BİR ALYANSLA GELDİ

    Borçları olmasına rağmen Hadise'ye servet değerinde yüzük taktıktan sonra ortakları tarafından eleştirilen Dinçerler'in, bu sefer mütevazı bir yüzük takması şaşırttı. Dinçerler'in ortaklardan çekindiği iddia edildi.

    Dün bir defileye katılan Hadise'nin altın rengi eteği de dikkat çekmişti. İstemeden sonra bu renk bir etekle ortaya çıkan Hadise alay konusu olmuştu.

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #1

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #2

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #3

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #4

     

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #5

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #6

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #7

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #8

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #9

    Hadise nin nişan yüzüğü göründü #10


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 17 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Sitelerde uyulması gereken kurallar
    Emlak

    Sitelerde uyulması gereken kurallar

    Görüş Bildir