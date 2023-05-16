Hailey Bieber: Çocuk istiyorum ama korkuyorum Dünyaca ünlü model Hailey Baldwin, çocuk isteyip, istemediği yönündeki soruları cevapladı.

ensonhaber.com

2018'den bu yana Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile evli olan model Hailey Bieber, samimi açıklamalarda bulundu.

Bilinmeyenlerini anlatan Bieber, ailesinin geleceği hakkında konuştu. Justin Bieber ile mutlu birlikteliğini sürdüren Hailey Bieber, 'Sunday Times'a verdiği röportajda, çocuk isteyip istemedikleri sorusunu da cevapladı.

"Ağlıyorum"

"Gerçekten bu konuda her zaman ağlıyorum." diyen Hailey Bieber, "Çocuğum olmasını çok istiyorum ama korkuyorum. İnsanların kocam veya arkadaşlarım hakkında bir şeyler söylemesi yeterli. Bir çocuk hakkında konuşan insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum." ifadelerini kullanarak, endişelerini dile getirdi.

Buna rağmen çocuk fikrine uzak olmadığını vurgulayan ünlü model, "Onları yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz, sevildiklerini ve güvende hissettikleri sürece." dedi.