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    Hakan Altun: Ben para konuşmam

    Hakan Altun: Ben para konuşmam

    Pandemide müzisyenlerin beklentilerinin karşılanmadığı iddiasıyla udunun tellerini kestiği video ile tepki gösteren Hakan Altun, yılbaşında çıkacağı sahneden 750 bin lira kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 13:56
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    Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde müzisyenlerin mağduriyeti tartışma konusu olmuştu.

    Eğlence mekanlarının kapalı olduğu dönemlerde birçok sanatçı, konu hakkında sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bu konuya dikkat çekmişti.

    O ünlülerden biri de şarkıcı Hakan Altun oldu.

    Altun, kademeli normalleşme kararlarının ardından eğlence ve müzik sektörünün beklentilerinin karşılanmadığı nedeniyle enstrümanındaki telleri kestiği protesto videosuyla gündeme gelmişti.

    YILBAŞI SAHNE ÜCRETİ 750 BİN LİRA

    Ünlü şarkıcı, bu kez yılbaşı programından kazanacağı sahne ücretiyle gündemde.

    Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının çıkışında görüntülendi.

    Ankara'daki bir otelde 750 bin liraya sahneye çıkacak olan Altun'a, her yeni yıl öncesi tartışmalara konu olan sahne fiyatları da soruldu.

    Hakan Altun udunun tellerini kesti VİDEO

    "PARAYI KONUŞMUYORUM, SADECE ŞARKI SÖYLÜYORUM"

    Hakan Altun, aldığı astronomik sahne fiyatı hatırlatılınca, "Ben parayı konuşmuyorum, sadece şarkı söylüyorum. Mesela döner yiyoruz onun parasını bile almıyorlar." diyerek espri yaptı.

    Yılbaşı sahne fiyatını 750 bin TL yapan Hakan Altun'un konser paylaşımları FOTO GALERİ

    Hakan Altun: Ben para konuşmam #1

    Hakan Altun: Ben para konuşmam #2

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