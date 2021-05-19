Hakan Altun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Hakan Altun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve kısa bir süre yoğun bakımda kalan ünlü şarkıcı Hakan Altun, sağlık durumu hakkında konuştu.

Hakan Altun, 2007 yılında bir beyin ameliyatı olmuştu.

Sanatçı, yıllar sonra 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri sırasında tekrar rahatsızlandı.

Hemen hastaneye kaldırılan şarkıcının tedavisi, beyin ameliyatını yapan doktor tarafından gerçekleştirildi.

Beş gün yoğun bakımda kalan Altun'un, konuşma bozukluğu yaşadığı ve beyin kanaması riski olduğu söylenmişti.

Sevenlerini korkutan ünlü sanatçı taburcu oldu ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KONTROL İÇİN HASTANEYE GELDİ

Taburcu olduktan sonra İstanbul'da istirahate çekilen Altun, önceki gün rutin kontrolleri için Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneye geldi.

Gerekli kontrollerin ardından hastaneden ayrılan Altun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şarkıcı yaptığı açıklamada, "Rutin kontrolüme geldim. Herhangi bir sıkıntı yok. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.





SAHNELERDEN UZAK KALACAK

Sahnelerden uzak kalacağını ifade eden Altun, "Doktorlar biraz daha dinlenmemi istiyor. Bir süre daha buradayım. Önümüzdeki hafta Bodrum'a gideceğim." diye konuştu.