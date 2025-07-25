Hakan Sabancı'dan Hande Erçel paylaşımı! Manzarasına yorum yağdı

Magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

Sürekli ayrılık haberleriyle gündem olan Hande Erçel-Hakan Sabancı yine rota değiştirdi.

İTALYA'YA GİTTİLER

Yaz tatilinin tadını çıkaran ikili, bu kez soluğu İtalya'da aldı. Hande Erçel'in oturduğu bir fotoğrafı paylaşan Hakan Sabancı, güzel oyuncuya adeta 'Manzaram sensin' dedi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sürekli yurt dışı seyahatleri yapan ikili, son olarak Lübnan'da modacı Elie Saab’ın oğlu Celio Saab’ın düğününe katılmıştı.