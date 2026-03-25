Hakan Ural'dan Alaattin Kadayıfçıoğlu açıklaması: Cinayet işleyeceğini nereden bilebilirdim

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin şüphelisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilgili iki yıl önce yaptığı konuşmalar üzerinden kendisi ve ailesi için yapılan yorumlara isyan etti.

Hakan Ural, genç futbolcuyu öldüren Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun, Sibel Can’la evliliğinden olan kızı Melisa Ural’la 2 yıl birliktelik yaşadığını, son 1,5 yıldır ayrı olduklarını dile getirdi.

"NORMAL GÖZÜKÜYORDU"

Kızıyla birlikte olduğu sırada Kadayıfçıoğlu’nun gayet normal olduğunu söyleyen Hakan Ural, “Cinayet işleyeceğini nereden bilebilirdim?” diye de ekledi.

Hakan Ural, kızı Melisa ile Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ilişkilerini bitirdikleri süreçte zor günler yaşandığını, kendisinin ve ailesinin neler yaşadığını kimsenin bilmediğini söyledi.

Ural, çocuklarının her zaman yanında olduğunu, yıllardır her türlü karalamayla karşılaştığını ve bunların üstesinden geldiğini söyledi ve ekledi: "Beni yerden yere vurun ama çocuklarıma dil uzatmayın."

"18 AY ASKERLİK YAPTIM"

Kariyeri, ailesi, evlilikleriyle ilgili durmadan linç edildiğini söyleyen Hakan Ural, yıllardır askerden kaçtığı, yakalanarak zorla askere götürüldüğü söylentilerine de canlı yayında cevap verdi: "18 ay askerlik yaptım. 60 yaşındayım, hâlâ buna bile inanmayanlar var."

"ÇOCUK ASLAN GİBİ"

Ural’ın geçtiğimiz yıllarda sunuculuğunu yaptığı programda, kızının sevgilisi olduğu dönemde Kadayıfçıoğlu için kullandığı övdü dolu ifadeler de yeniden hatırlandı. Ural, "Bu benim damat olacak gibi duruyor. Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi, pırıl pırıl, dünyalar iyisi...” şeklinde konuşmuştu.