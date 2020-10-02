- Haberler
- Magazin Haberleri
- Halil Sezai elinden ameliyat oldu
Halil Sezai elinden ameliyat oldu
Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu.
- DHA
- 02.10.2020 - 22:20
Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbeden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi.
HASTANEDE 1 GÜN KALDI
Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi
Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.