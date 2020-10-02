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    Halil Sezai elinden ameliyat oldu

    Cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı Halil Sezai elinden ameliyat oldu.
    • DHA
    • 02.10.2020 - 22:20
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    Halil Sezai elinden ameliyat oldu

     

    Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbeden şarkıcı Halil Sezai, iki hafta önce tutuklandı. Halil Sezai'nin iki gün önce sağ elindeki rahatsızlık nedeniyle Marmara Üniversitesi Ortopedi bölümüne getirilerek ameliyat edildiği öğrenildi.

    HASTANEDE 1 GÜN KALDI

    Hastanede 1 gün kalan Sezai, tekrar Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Sezai'nin durumunun iyi olduğu belirtildi

    Kavga sırasında yaralandığı belirtilen Halil Sezai'nin adliye getirilirken de sağ elinin sargılı olduğu görülmüştü.

    Halil Sezai elinden ameliyat oldu #1

     

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