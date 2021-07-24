Halil Sezai şiddeti savundu: Kafam güzeldi tam dövemedim

Sahne aldığı bir mekanda komşusuna uyguladığı şiddeti savunan Halil Sezai, “Hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim” dedi.

15 Eylül 2020’de Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüleri ortaya çıkan Halil Sezai Paracıkoğlu, 17 Eylül'de ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

Görüntülerde ise Halil Sezai'nin, komşusunu tekme, tokat ve odunla darbettiği görülmüştü.

"EZAN MI OKUYORSUN SEN"

Komşusunun evine büyük bir odunla giren Sezai, "Ezan mı okuyorsun sen?" diye bağırmıştı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve tutuklanan Sezai, ilk celsede serbest bırakılmıştı.

Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı anların en net görüntüsü VİDEO

SAHNEDE HAYRANLARINA OLAYI ANLATTI, ŞİDDETİ SAVUNDU

Olaylı dönemin ardından günlerce ortalarda gözükmeyen, sonrasında da sevgilisine yaptığı evlilik teklifi ile yeniden magazin medyasında yer almaya başlayan Halil Sezai, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sahnelere döndü.

Şarkıcı, dün gece çıktığı bir mekanda ise şoke eden sözler sarf etti.

Kendisini dinlemeye gelenlere komşusu ile yaşadıkları tartışmayı anlatan Sezai, sonrasında uyguladığı şiddeti savundu.

“KAFAM GÜZELDİ, TAM DÖVEMEDİM”

Şarkı arasında mikrofonu elinden bırakmayan Halil Sezai, “Siz böyle amcacık diye tanıdınız. Ama gö... tekiydi gerçekten. Hak etti ve kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim. Bir dahaki sefere inşallah. Duygum bu, yalan söylemiyorum.” dedi.

Halil Sezai’nin bu sözlerine hayranları da gülerek ve alkış tutarak karşılık verdi.

Halil Sezai'nin savcılık ifadesi

Halil Sezai serbest bırakıldı