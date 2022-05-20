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- Haluk Levent, yere yattı
Haluk Levent, yere yattı
Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak şarkı söyledi.
- DHA
- 20.05.2022 - 10:16
- Güncelleme : 20.05.2022 - 10:31
Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa’da konser verdi.
Köpeğin yanına yattı
Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti.
Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.