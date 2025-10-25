Hande Erçel'in İngilizce konuşması beğenilmedi

- Hande Erçel, marka etkinliğinde İngilizce konuştu.
- İngilizcesi sosyal medyada eleştirildi.
- Bazıları başarısını, bazıları yetersizliğini vurguladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hande Erçel, yüzü olduğu markanın davetinde İngilizce bir konuşma yaptı.
Yıllar süren çalışma sonucu Erçel'in İngilizce konuşması beğenilmedi ve sosyal medyadan eleştiri yağdı.
YETERSİZ BULUNDU
Yüzü olduğu İtalyan takı markasının davetlilerini Çırağan'da ağırlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in İngilizce yaptığı konuşması, sosyal medyada tartışma yarattı.
Yıllardır İngilizce dersi alan Hande Erçel'in bazıları başarısına odaklanırken, bazıları da İngilizcesini yine oldukça yetersiz buldu.