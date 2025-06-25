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Hande Erçel'li sahneler olay olmuştu! Barış Arduç boşanma iddialarının yalanladı

Eşi Gupse Özay ile kriz yaşadığı hatta boşanma kararı aldıkları ileri sürülen Barış Arduç'tan iddiaları yalanlayan bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Hande Erçel'li sahneler olay olmuştu! Barış Arduç boşanma iddialarının yalanladı

Hande Erçel'in başrolü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki müstehcen sahneleri sosyal medyada gündem olan Barış Arduç'un eşi Gupse Özay'dan boşanacağı iddia edilmişti.

Eşiyle boşanma iddiasıyla gündeme gelen Arduç, son paylaşımıyla iddialara son noktayı koydu.

EŞİNE TAM DESTEK

Arduç, eşi Gupse Özay'ın yeni projesine destek oldu. Sosyal medya hesabından eşinin projesini yayınlayan Arduç, emoji ekleyerek ayrılık iddialarına da son noktayı koymuş oldu.

2022 yılında sade bir törenle nikah masasına oturan Gupse Özay ve Barış Arduç'un Jan Asya adını verdikleri bir kızı var. 

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