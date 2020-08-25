Hande Katipoğlu, Bodrum’da üstsüz güneşlendi

Oyuncu tatil için gittiği üstsüz güneşlenirken magazincilerin objektiflerine takıldı. 38 yaşındaki güzel oyuncunun düzgün fiziği gözlerden kaçmadı.

Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Güzel oyuncu Bodrum plajlarında düzgün fiziği ile tüm dikkatleri de üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda Tutunamayanlar dizisinde birlikte rol aldığı Doğu Demirkol ve Yeliz Kuvancı ile birlikte görüntülenen Katipoğlu, bu kez plajda bir başına takıldı.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte soluğu tatilde alan ve uzun süredir de bulunduğu Bodrum’da kalan güzel oyuncu, üstsüz güneşlenirken magazincilerin objektiflerine takıldı.

Elinden telefonunu düşürmeyen Katipoğlu, kısa bir süre de şezlongunda uykuya daldı.

Fotoğraflarının çekildiğinden habersiz rahat hareket eden Katipoğlu, sonrasında kaldığı otelin yolunu tuttu.