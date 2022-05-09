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    Hande Sarıoğlu: Dolar kadar değerliyim

    Göğüslerine yaptırdığı estetikle sürekli gündeme gelen Hande Sarıoğlu'ndan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 07:38
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 07:41
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    Hande Sarıoğlu: Dolar kadar değerliyim

    Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu Youtube'da yaptığı programlarla dikkat çekiyor. Sarıoğlu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu.

    Samimi açıklamalarda bulunan Sarıoğlu'nun göğüsleriyle ilgili itirafı olay oldu.

    "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerleri"

    5 sene önce estetik yaptırdığını söyleyen Sarıoğlu, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.

    "Piyasayı eğlenceli hale getirmek istiyorum"

    Ünlü sunucu "Hep sunucu olmak istiyordum. Pasaport yarışmasını da yaptım. Çarkıfelek'te de hıyar muhabbetinde vardım. Pasaport yarışmasında da bikiniyle program sunuyordum.

    Bu piyasayı hem sunuculuk yapıp hem eğlenceli hale getirmek istiyorum. İçerikleri ben yapıyorum" dedi.

    Hande Sarıoğlu: Dolar kadar değerliyim #1

    Hande Sarıoğlu: Dolar kadar değerliyim #2


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