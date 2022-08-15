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    Hande Soral annesi ve oğlunu paylaştı

    Mayıs ayında oğlu Ali'yi kucağına alan Hande Soral, annesi Sebahat Soral ile minik bebeğinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 11:36
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    Hande Soral annesi ve oğlunu paylaştı

    2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, 30 Mayıs tarihinde Ali'nin doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

    Doğum sonrası bebeği hakkında konuşan Hande Soral, "Ali 52 cm ve 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali’nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona alışıyoruz, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu. Bakıcı tutmadık. Anneannesiyle birlikte büyüteceğiz. Altı ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı o dönem. İşe başladığımda benimle beraber setlere gelecek ve bana eşlik edecek" demişti.

    "Büyük aşk"

    Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Hande Soral, annesi Sebahat Soral ile minik oğlunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Anneanne aşkı" notunu düştü. Aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından yayınlayan Sebahat Soral da "Büyük aşk" ifadelerini kullandı.

    Hande Soral annesi ve oğlunu paylaştı #1

    Hande Soral annesi ve oğlunu paylaştı #2


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