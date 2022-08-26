Harika Avcı, siroz tedavisi görüyor

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'öldü' iddialarına sert tepki gösteren Harika Avcı'dan sevenlerini üzen haber geldi.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen bir dönemin en popüler isimlerden Harika Avcı'nın, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, Avcı'nın karaciğer yetmezliğine bağlı siroza yakalandığı öğrenildi.

"Zavallılar"

Geçtiğimiz günlerde hakkındaki ölüm haberiyle sitem eden Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın. Gerçekleri verin."